رئيس الوزراء الكويتي: القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية

أكد رئيس وزراء الكويت صباح خالد الحمد الصباح أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية بالنسبة للكويت، مشدد على وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته.



وفي جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الامة الكويتي، الذي حضره الامير الجديد للبلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، قال رئيس الوزراء: "سنواصل المساعي الخيرة لإنهاء الخلاف الذي نشب بين الأشقاء وأضعف قوتنا، كما سنواصل دعم مجلس التعاون باعتباره محققًا لمصالحنا وتطلعات شعبنا".



وشدد أمير الكويت على أهمية الوحدة الوطنية، معتبرا أنها السلاح الأقوى في مواجهة التحديات.



وأكد الشيخ نواف على أهمية التمسك بالثوابت الوطنية، وقال: "نؤكد استمرارنا على نهج الأمير الراحل والتزامنا بالديمقراطية والدستور ودولة القانون".



كما أشار إلى أن الانتخابات المقبلة مسؤولية وطنية لاختيار ممثلي الأمة وضمان سلامة أداء مجلس الأمة.



من جهته، تطرق مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي إلى عدد الملفات التي تواجه المجلس، قائلاً: "إن هناك العديد من الملفات والتحديات أمام المجلس المقبل التي لا تحتمل التأجيل".



يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي كان وافق أمس الإثنين على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في الخامس من ديسمبر المقبل.



ولابد أن يوافق الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم الشهر الماضي بعد وفاة أخيه الأمير الراحل، على هذا المشروع حتى يصبح نافذا.



وكان مجلس الوزراء أعلن في 29 سبتمبر الماضي، ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً للبلاد، بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاما.