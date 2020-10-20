إيران.. إلزام شركات الطيران بتشغيل 60% من الطاقة الاستيعابية

أعلن وزير الطرق الايراني محمد اسلامي عن الزام شركات الطيران المحلية بتشغيل 60 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للطائرات وذلك في اطار تطبيق بروتوكولات مكافحة فيروس كورونا.



واوضح محمد اسلامي ،في تصريح أمس الاثنين، أن شركات الطيران الايرانية ملزمة بتطبيق قرارات الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا عبر تشغيل كحد أقصى 60 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للطائرات بدءا من 21 تشرين الاول 2020.



من جهة ثانية أكد الوزير الايراني على أن 50 بالمئة من شركات الطيران الايرانية قد حصلت على تسهيلات مالية محفزة على خلفية اضرار كورونا.