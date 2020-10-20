وزير الصحة الإيراني: السيطرة على كورونا بحاجة إلى عزم وطني

اكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي بان السيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لن تتحقق بجهود وزير ووزارة الصحة فقط بل هي بحاجة ايضا الى عزم وطني وتضافر جهود الجميع.



وقال نمكي ،في تصريحه اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع اللجنة المحلية لمكافحة مرض كورونا بمحافظة اذربيجان الغربية شمال غرب البلاد، انه ينبغي علينا جميعا ان نضع ايدينا بايدي بعض للسيطرة على هذا المرض وادارته.



واضاف: انه حینما اقرا التقاریر حول اوضاع کورونا اشعر بالاضطراب من ان لا نقع في حفرة سوداء لا يمكننا الخروج منها.



وتابع وزير الصحة: انني ومنذ الايام الاولى لتفشي فيروس كورونا وفي ضوء خبراتي التنفيذية والعلمية فقد حذرت زملائي من تعقيدات المرض وقد جهزنا انفسنا لمواجهة صعبة منذ البداية ونظرا لاننا لم نستهن به منذ اليوم الاول لتفشيه فقد تمكنا من اتخاذ خطوات واسعة في هذا المجال.



واوضح الوزير الايراني بان امكانية تشخيص المرض كانت نحو 1200 اختبار في البلاد في البداية الا ان الرقم ارتفع اليوم الى اكثر من 25 الفا.



واشار الى ان هذا العدد من الاختبارات اليومية يكلف 65 مليار ريال (الدولار يعادل 42000 ريال حسب السعر الرسمي المدعوم حكوميا) واضاف: ان عدد اختبارات كورونا اليومية في البلاد سيصل الى 40 الفا بكلفة 100 مليار ريال.



وتابع وزير الصحة: انه تم تدشين منظومة "سيب" حيث يتم في هذه المرحلة تسجيل جميع الحالات الايجابية ودراستها من جديد بغية شل المرض.



واشار نمكي الى انه تم في المرحلة الاولى تقييم حالة 80 مليون شخص في البلاد بواسطة 320 الف فريق في منظومة "سيب" وقال: لا يوجد دواء وعلاج محدد لهذا المرض لغاية الان وان الطريق الوحيد لادارته هو الوقاية والتزام البروتوكولات الصحية.



ونوه الوزير الإيراني الى صعوبة توفير الامكانيات العلاجية والادوية في البلاد وادان اجراءات الحظر الاميركية الظالمة والدنيئة، ووصفها بانها طعنة في الظهر من العدو اللئيم.