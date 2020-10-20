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الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020 ساعة 18:31
الصدر يصدر بيانا بشأن ‘‘منهج التكفير‘‘
أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن "منهج التكفير".
واكد الصدر ان "الاتهامات بالتكفير بات امرا متعارفا مع الاسف"، لافتا الى ان "التكفير سياسي وليس ديني او عقائدي".
وهذا نص البيان:
رقم :
893146
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