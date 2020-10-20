سوريا.. استمرار تخفيض مخصصات البنزين حتى نهاية العام

أصدرت رئاسة الحكومة السورية ،اليوم الثلاثاء، تعميماً يقضي باستمرار العمل بالتعميم الصادر في أيلول الماضي بتخفيض مخصصات البنزين للسيارات الحكومية بكافة المستويات من شهر تشرين الأول الجاري وحتى نهاية العام 2020.



وقالت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على فيسبوك أن التعميم يأتي في سياق الاستمرار بإدارة الموارد المتوفرة وترشيد الإنفاق الحكومي بما يتناسب مع الظروف القائمة.



يذكر أن مديراً في وزارة النفط السورية صرّح اليوم لصحيفة “الوطن” المحلية بأن الوزارة بدأت بزيادة طلبات البنزين للمحافظات تزامناً مع وجود توريدات جديدة وإقلاع مصفاة بانياس على حد قوله.