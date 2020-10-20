طهران: مستعدون للتعاون مع بيروت في المجالات العسكرية

قال سفير إيران في لبنان محمد جلال فيروزنيا ،اليوم الثلاثاء، ان إيران مستعدة للتعاون مع بيروت في المجالات العسكرية.



وزار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جلال فيروزنيا وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية شربل وهبه في قصر بسترس، وعرض معه العلاقات الإيرانية- اللبنانية.



وفي تغريدة على تويتر، قالت السفارة الإيرانية في لبنان، خلال اللقاء، أكد السفير فيروزنيا للجانب اللبناني على رفع حظر التسلح عن إيران بموجب القرار 2231 من تاريخ 18 تشرين الاول الجاري ، و ذكر في ضوء ذلك استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية للتعاون مع الجمهورية اللبنانية في المجالات العسكرية .