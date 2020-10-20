الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020 ساعة 20:02

طهران: مستعدون للتعاون مع بيروت في المجالات العسكرية

طهران: مستعدون للتعاون مع بيروت في المجالات العسكرية
قال سفير إيران في لبنان محمد جلال فيروزنيا ،اليوم الثلاثاء، ان إيران مستعدة للتعاون مع بيروت في المجالات العسكرية.

وزار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جلال فيروزنيا وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية شربل وهبه في قصر بسترس، وعرض معه العلاقات الإيرانية- اللبنانية.

وفي تغريدة على تويتر، قالت السفارة الإيرانية في لبنان، خلال اللقاء، أكد السفير فيروزنيا للجانب اللبناني على رفع حظر التسلح عن إيران بموجب القرار 2231 من تاريخ 18 تشرين الاول الجاري ، و ذكر في ضوء ذلك استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية للتعاون مع الجمهورية اللبنانية في المجالات العسكرية .
رقم : 893153
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يشيد بجهود قوات الأمن الداخلي المبذولة
قائد الثورة يشيد بجهود قوات الأمن الداخلي المبذولة
المتحدث باسم كتلة صادقون في مجلس النواب العراقي النائب نعيم العبودي
كتلة صادقون النيابية العراقية لـ"إسلام تايمز": إتفاقية سنجار فاشلة
20 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني يؤکد امكانية تجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة
الرئيس روحاني يؤکد امكانية تجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة
20 تشرين الأول 2020
الكاتب والمحلل السياسي العراقي مدير معهد الفرات الدولي للتطوير والتنمية، جليل هاشم البكاء،
محلل سياسي لـ"إسلام تايمز": السفارة الأمريكية ببغداد أكبر منتهك لسيادة العراق
20 تشرين الأول 2020
وزير الدفاع الايراني: لا حوار مع أميركا بشأن منظوماتنا الصاروخية
وزير الدفاع الايراني: لا حوار مع أميركا بشأن منظوماتنا الصاروخية
20 تشرين الأول 2020
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
19 تشرين الأول 2020
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
19 تشرين الأول 2020
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
19 تشرين الأول 2020
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
19 تشرين الأول 2020
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
19 تشرين الأول 2020
اقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، لماذا؟
اقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، لماذا؟
17 تشرين الأول 2020
"الأسرى المحررون" يثبتون متانة الدولة اليمنية
"الأسرى المحررون" يثبتون متانة الدولة اليمنية
17 تشرين الأول 2020
هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟
هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟
17 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس