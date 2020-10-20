الصحة العراقية تعلن أحدث حصيلة لوفيات واصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 3920 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 49 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة ،في بيان، إنها أجرت 20760 فحصاً مختبرياً اليوم، ليبلغ العدد الكلي للفحوصات 2665530 فحصاً.



وتوزعت الإصابات الجديدة على بغداد بـ 1303 إصابات، تلتها دهوك بـ445 حالة ثم أربيل التي سجلت 305 إصابات، فيما سجل في كربلاء أقل عدد من حالات الإصابة اليوم بـ23 حالة.



كما تماثل 2602 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء أغلبهم من بغداد وواسط والبصرة.



أما الوفيات الـ49، فكانت 13 منها في السليمانية، و6 في أربيل و5 في دهوك، و4 حالات في كل من الرصافة والكرخ وكركوك وذي قار، و3 حالات في بابل وحالتان في واسط وحالة واحدة في كل من النجف وميسان والديوانية ونينوى.



وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في العراق إلى 434598 حالة بينها 366134 شفاء و10366 وفاة.



ويتلقى 58098 العلاج في المستشفيات بينهم 466 في العناية المركزة.