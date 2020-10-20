اعتقال الشيخ الزكزاكي: وبصمات سعودية اسرائيلية!!

وتتزايد المخاوف بشأن تدهور صحته نتيجة لإهمال الحكومة النيجيرية المتعمد له،وفي هذا الصدد قال ابنته سهيلة زكزاكي، إن حالة والديها في السجن تتدهور بسبب الإهمال الطبي، وإن الشيخ زكزاكي أصيب بسكتتين في السجن وتسمُم في الدم بسبب بقاء العديد من الرصاص في جسده، كما أعلنت سهيلة زكزاكي عن حاجة والدتها للخضوع لعملية جراحية بسبب إصابتها بخمس رصاصات ورفض الحكومة النيجيرية علاجها.



وفي سياق متصل كانت قد أدانت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان هذا الاعتقال التعسفي للشيخ الزكزاكي ، متهمين الحكومة النيجرية بعدم المساواة والعدل بين المواطنين وخاصة انه اعتقل بدون محاكمة وبتهم باطلة وملفقةمن قبل الحكمة النيجيرية.



ويأتي الضغط النيجيري على الشيعة في البلاد بسبب الدور السعودي المؤثر الكيان الصهيوني ، اللذين يخشيان انتشار التشيع وخطاب الثورة الاسلامية في افريقيا،مستخدمين الحركات التكفيريةالارهابية لترهيب الشيعةوالتضييق عليهم في مختلف انحاء العالم.



وهناك مصالح مشتركة للكيان الصهيوني مع السعوديين لقتل الشيعة في نيجيريا للصهاينة ايضا مصالح مشتركة مع السعوديين في قتل الشيعة النيجيريين. وبحسب ما ورد أصبحت نيجيريا أكبر شريك تجاري أفريقي لإسرائيل في السنوات الأخيرة، لأنهم غاضبون من انتشار التشيع في البلاد ، وقلقون للغاية من أن تصبح الحركة الإسلامية النيجيرية ، بقيادة الشيخ زكزاكي ، حزب الله آخر في هذه الدولة الأفريقية المهمة.



وتتمتع نيجيريا منذ فترة طويلة بعلاقات حميمة مع النظام الصهيوني. وفي عام 1993 وبناء على طلب الكيان الصهيوني بدأت العلاقات الثنائية وأعيد فتح سفارة الكيان في نيجيريا والسفارة النيجيرية في تل أبيب.



ومن الجدير بالذكر أيضا فيما يتعلق بإحتمالية مشاركة أيادي غربية في تأسيس الجماعات الإرهابية في شمال إفريقيا هي أن بوكو حرام (بصفتها الفرع الأفريقي لداعش) قد ظهرت ونمت في المناطق الهادئة والنائية نسبيًا في ولاية بورنو ذات الأقلية المسلمة في الطرف الشمالي الشرقي من نيجيريا، ولم ينمو في المناطق ذات الأغلبية المسلمة في جنوب غرب نيجيريا أو حتى في الأجزاء الفقيرة من نيجيريا.



ويذكر أن الشيخ زكزاكي كان قد اعتقل في ديسمبر 2015 بعد أن داهمت قوات الجيش والشرطة منزله في ولاية كادونا شمال نيجيريا، وأسفرت المداهمة عن استشهاد وجرح كثيرين، بينهم أبناء الشيخ زكزاكي، كما اعتقلت قوات الأمن والجيش النيجيرية زينت إبراهيم زوجة الشيخ زكزاكي.