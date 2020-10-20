رفض شعبي بحريني واسع لاتفاق العار مع العدو الصهيوني

وفي هذا الصدد قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتوثيق حجم الغضب البحريني بعد زيارة وفد العدو للبلاد، إذرفع المحتجون العلمين الفلسطيني والبحريني ولافتات منددة باتفاق العار مع الكيان الصهيوني .



وقد عبّر أبناء البحرين عن رفضهم القاطع للزيارة من خلال عبارات "تسقط إسرائيل" و "يا صهاينة أخرجوا من أرضنا" و "اتفاقكم باطل"، بعد أن قام النظام الحاكم في البحرين بتوقيع سبع مذكرات تفاهم مع العدو الغاشم الأحد الماضي، في إطار اتفاق الخيانة الذي وقّعه مسؤولو المنامة والإمارات مع العدو الصهيونيّ في واشنطن أيلول المنصرم، تمهيداً لإقامة علاقات دبلوماسيّة وتجاريّة.



وفي هذا السياق، رفعت تظاهرات منطقة "كرانة" غرب العاصمة المنامة، شعارات "لا مرحبا بالقتلة" و "لا أمان لكم في أرضنا"، وردد المشاركون هتافات مناهضة بشدة لزيارة الوفد الصهيونيّ وهتافات تؤكّد على ثبات موقف الشعب البحرينيّ تجاه القضيّة الفلسطينيّة.



لم يمضِ ليلة واحدة على حديث وزير الخارجية البحرينيّ،‌ عبداللطيف الزياني، خلال لقائه مستشار ما يُسمى الأمن القوميّ الصهيونيّ، مائير بن شبات، حول أنّ إعلان ما تصفه الدول الخانعة بالـ "سلام مع إسرائيل" سيسهم في ترسيخ "أسس السلام" في المنطقة وفق رؤى رئيس النظام البحرينيّ، حمد بن عيسى آل خليفة، حتى تحول الشارع البحرينيّ إلى بركان هائج ربما يقلع جذور المُستسلمين الذين خانوا دينهم وعروبتهم وشعوبهم.



ومن الجدير بالذكر، أنّ مسؤولين صهاينة بيّنوا أنّ الاتفاق بين البحرين والعدو المُحتل للأرض العربيّة، توج 20 عاماً من العلاقات السريّة بينهما، ما يكشف بالدليل القاطع حجم التآمر التاريخيّ لأنظمة ممالك الرمال المتخلفة، والتي أودت بالأمّة العربيّة إلى الهاوية.



وتفاعل المغردون العرب بقوة مع التظاهرات البحرينيّة، حيث أشادوا بالمظاهرات الشعبيّة التي خرجت في البحرين، احتجاجاً على وصول أول وفد مُعلن للعدو الإسرائيليّ إلى المنامة، عقب توقيع اتفاق العار في واشنطن دون حق قراءة بند من بنوده.



وشارك عدد هائل من المغردين عبر حساباتهم على مختلف وسائل التواصل الاجتماعيّ، صوراً ومقاطع فيديو، توثق المظاهرات الاحتجاجيّة ضد التطبيع مع الصهاينة، عبر هاشتاغ “#بحرينيون_ضد_التطبيع” الذي لاقى تفاعلاً عربياً واسعاً.



ويشار إلى أن الشعب البحرينيّ بمختلف أطيافه يأبى أن تكون أرضه موطئ قدم للصهاينة،ويرفض بكل الوسائل طريق الخضوع الذي يسلكه نظامهم الدمويّ المُستبد، ورغم كل الإجراءات القمعيّة في البلاد، أثبت الشعب البحرينيّ مجدداً وقوفه مع الشرفاء والأحرار الذين اختاروا المقاومة نهجاً رابحاً مهما كثرت الضغوط، كُرمى عيون المظلومين والمقهورين في فلسطين المقدسة وغيرها.