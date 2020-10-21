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الأربعاء 21 تشرين الأول 2020 ساعة 08:30

سوريا.. رفع سعر البنزين المدعوم

سوريا.. رفع سعر البنزين المدعوم
قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، رفع أسعار الوقود المدعوم وغير المدعوم.

وأفادت وكالة "سانا" بأنه بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية، قررت وزارة التجارة الداخلية بتحديد سعر مبيع ليتر البنزين المدعوم للمستهلك بـ 450 ليرة سورية بعد أن كان 250 ليرة.

كما حددت الوزارة سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز غير المدعوم للمستهلك بـ 650 ليرة سورية بعد أن كان 450 ليرة.

وطلب القرار من أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات وفرض عقوبات لمن يخالف القرار.

و يأتي هذا القرار بحسب الوزارة بسبب التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتامين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على سورية وشعبها.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من ،اليوم  الثلاثاء، تشرين الأول 2020.

وأعلنت وزارة النفط ،الإثنين، عن ضخها كميات إضافية من مادة البنزين خلال اليومين القادمين، بعد عودة مصفاة بانياس للعمل بكامل طاقتها بعد إنجاز العمرة وتوافر كميات إضافية من مادة البنزين.
رقم : 893221
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