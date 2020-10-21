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الأربعاء 21 تشرين الأول 2020 ساعة 08:43

الكاظمي يصل لندن بأخر محطة في جولته الأوروبية

الكاظمي يصل لندن بأخر محطة في جولته الأوروبية
أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وصوله إلى العاصمة البريطانية لندن.

وقال مكتب الكاظمي في بيان مقتضب، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل الى العاصمة البريطانية لندن.

وكان الكاظمي بدأ أول أمس الأحد، جولة أوروبية زار خلالها فرنسا وألمانيا، وبحث مع مسؤولي البلدين ملفات عدة.

وخلال رحلته الى فرنسا، أكد محافظ البنك المركزي الفرنسي أن هنالك أستعداد كامل لتطوير العلاقات المصرفية والتعاون بين البلدين في مجالات الرقابة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما قام الوفد العراقي بتوقيع ثلاث مذكرات إعلان نوايا في مجالات النقل والزراعة والتعليم مع الحكومة الفرنسية.
رقم : 893224
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