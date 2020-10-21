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الأربعاء 21 تشرين الأول 2020 ساعة 11:38

السودان.. الحكومة تقرر إغلاق الجسور في الخرطوم احترازيا

السودان.. الحكومة تقرر إغلاق الجسور في الخرطوم احترازيا
أصدرت سلطات ولاية الخرطوم في السودان ،أمس الثلاثاء، بيانا أعلنت فيه عن إغلاق الجسور احترازيا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى مساء يوم الأربعاء.

وجاء في البيان، أن "21 أكتوبر نقطة ناصعة في تاريخنا السوداني الحديث، ثار فيه شعبنا ضد الطغاة، وأطلق صرخة الحرية التي كانت شعلتها هاديا وسراجا منيرا، لكل المناهضين للديكتاتوريات والأنظمة الشمولية، حتى أتى جيل التضحيات، جيل ديسمبر".

وأضاف: "حرية، هي شعار ثورتنا الذي قاتلت أمتنا من أجله، وفي سبيله لبى نداء ربه نفر كريم من الثوار، نترحم على أرواحهم الطاهرة، وضحى أبناء الشعب بالغالي والنفيس حتى ترى هذه الثمرة".

وتابع: "تأتي ذكرى أكتوبر هذا العام، وثورتنا تمضي لتحقيق أهدافها بثبات وعزم، فبالأمس تحقق السلام الذي طال انتظاره، واليوم انفكت عن بلادنا تهمة الإرهاب التي لازمتنا في العهد البائد".

وشدد البيان، على "أننا سنعمل بكل عزم وحسم على تأمين مسارات مواكب الثوار، التي أنجزت الثورة والتغيير وأزالت نظام الثلاثين عاما القمئ، وهي قادرة على الضغط على هياكل السلطة الانتقالية لاستكمال أهداف الثورة وتخطي عقبات وتحديات الفترة الانتقالية".

وأكد على "توجيه الاعتذار من مواطني ولاية الخرطوم عن ما سيمسهم من ضر نتيجة قرار إغلاق الجسور في المدينة احترازيا"، موضحا أن السبب الرئيس هو "منع استغلال أنصار العهد البائد وأعوانه، المناسبة لحرف الثورة عن مسارها، وتفويت الفرصة عليهم في إحداث الفوضى".
رقم : 893255
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