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الأربعاء 21 تشرين الأول 2020 ساعة 11:51

صادرات إيران للدول العربية المجاورة تتخطى 5.3 مليار دولار

صادرات إيران للدول العربية المجاورة تتخطى 5.3 مليار دولار
أكد مدير الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية فرزاد بيلتن عن تصدير سلع لست دول عربية مجاورة بقيمة 5.348 مليار دولار في النصف الاول من السنة المالية الجارية فترة 20 آذار حتى 20 أيلول 2020.

وأوضح بيلتن ،في بيان اليوم الاربعاء، أن العراق تصدر قائمة الدول الست، بتوريد 2.971 مليار دولار، تلته الامارات بـ 1.933 مليار دولار، فيما جاءت عمان ثالثا بـ 165 مليون دولار والكويت رابعا بـ 73 مليون دولار وقطر خامسا بـ 62 مليون دولار.

وأشار بيلتن الى أن الصادرات للبحرين سجلت 3 ملايين دولار والسعودية صفر.
رقم : 893260
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