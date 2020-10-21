مناورات الدفاع الجوي الإيرانية تستخدم جيلا جديدا من الأسلحة

شهدت مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 99" التخصصية المشتركة للجيش والحرس الثوري الايراني التي انطلقت صباح اليوم الاربعاء تدمير اهداف معادية مفترضة متوسطة وعالية الارتفاع بواسطة صواريخ المنظومة الوطنية "3 خرداد" للقوة الجوفضائية للحرس الثوري ومنظومة "15 خرداد" للجيش الايراني.



وقال المتحدث باسم المناورات العميد فرج بور ،اليوم الاربعاء،: ان المرحلة الاولى للمناورات تتضمن نشر واستقرار منظومات الدفاع الجوي التي تشمل المنظومات الصاروخية والرادارية مع التاكيد على قابلية التنقل والرد السريع وكذلك التزام مبادئ الدفاع السلبي لخداع العدو وفي مرحلة تالية ايجاد الاتصال الآمن ومتعدد الطبقات بين منظومات الدفاع الجوي وبين الشبكة الشاملة للدفاع الجوي في البلاد لاتخاذ القرارات المتناسبة مع التهديدات.



واشار العميد فرج بور الى تنفيذ طلعات جوية استخبارية واستطلاعية من قبل طائرات مأهولة ومسيّرة تابعة للجيش والحرس الثوري في المنطقة العامة للمناورات واضاف: ان من البرامج الاخرى لهذه المرحلة من العمليات؛ تنفيذ المبادرة التكتيكية والدفاعية بواسطة منظومات الكشف والتصدي للطائرات المهاجمة وتمرين جميع مراحل الدفاع الجوي الشاملة للكشف والاستطلاع والاعتراض والاشتباك والاصابة الالكترونية (الاطلاق البارد) بتوجيه من الشبكة الشاملة للدفاع الجوي.



واعتبر العميد بور استخدام جيل جديد من الاسلحة والمعدات محلية الصنع تماما والعبور من الاجيال السابقة، من الخصائص البارزة لهذه المناورات المشتركة واضاف: ان جميع منظومات الكشف والاستطلاع والاعتراض والاشتباك المستخدمة في هذه المناورات من قبل وحدات الجيش والحرس الثوري هي محلية الصنع تماما ومنتجة على يد الخبراء والشباب الملتزمين في القوات المسلحة والصناعات الدفاعية.