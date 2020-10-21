ظريف: على المنطقة أن تختار بين السلام أو انعدام الأمن

اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف انه على منطقة الخلیج الفارسي ان تختار بين السلام أو انعدام الامن.واشار وزير الخارجية ،اليوم الاربعاء، في تغريدة له نشرها باللغة العربية الى جزء من خطابه في اجتماع مجلس الامن حول الوضع في الخليج الفارسي واضاف بامكاننا ان نختار اما ان نبقي اسرى الماضي وتستمر حالة عدم الاستقرار والتوتر اونختار معا السلام والامن والاستقرار والازدهار للجميع.واكد ظريف: يجب ان يكون الخيار واضحا للجميع.يذكر ان اجتماع لمجلس الامن الدولي حول الامن في الخليج الفارسي عقد امس الثلاثاء عبر الاجواء الافتراضية على مستوى وزراء الخارجية بمبادرة من روسيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس.