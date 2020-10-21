الأمن العراقي يدمر عدة أنفاق لـ‘‘داعش‘‘ بكركوك

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي بالتنسيق مع جهاز المخابرات، تمكنه من تدمير عدة انفاق كان يستخدمها عناصر تنظيم "داعش" الارهابي في محافظة كركوك.



وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله ،في بيان اليوم الاربعاء، أن القوة تمكنت خلال هذا الواجب من تدمير عدد من الأنفاق التي تستخدمها العصابات الإرهابية للتنقُل والتخفي كما عثروا على مواد مُتفجرة وبعض الأسلحة الخفيفة.



واضاف أنه وبالتزامن مع العملية الأولى، نفذت قوة من جهاز مُكافحة الإرهاب عملية أُخرى أسفرت عن إلقاء القبض على عُنصر إرهابي ينتمي إلى شبكة إرهابية تابعة لعصابات داعـش في قضاء الحويجة.



وأعلن اللواء يحيى رسول ،أمس الثلاثاء، العثور على مقبرة تضم 50 رفات تعود لأشخاص اعدمهم "داعش" في كركوك.