مشاورات ايرانية – عراقية حول التعاون السككي وتجريف نهر اروند

جرت اليوم الاربعاء بطهران، مباحثات بين مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية "محسن بهاروند" و وكيل الخارجية العراقية "عبدالكريم هاشم"، حول التعاون الثنائي في المجالات الحدودية وتجريف نهر اروند (جنوب غرب) والتعاون السككي.



وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية اليوم، ان "بهاروند" ترأس الوفد الايراني الذي ضم مسؤولين من الجهات المعنية بالقضايا المطروحة في هذه المباحثات، مع الجانب العراقي.



ويضيف التقرير ايضا، ان اللقاء اليوم عقد في سياق متابعة الاتفاقات الموقعة بين رئيسي البلدين خلال العام 2018.



وتطرق الجانبان في مباحثاتهما اليوم الى القضايا الحدودية المشتركة الى جانب التعاون في مجال النقل السككي وتجريف نهر اروند.