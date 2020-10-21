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الأربعاء 21 تشرين الأول 2020 ساعة 15:02

وفاة 312 شخصا بفيروس كورونا في إيران

وفاة 312 شخصا بفيروس كورونا في إيران
 اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، وفاة 312 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين الى31 الفا و346 اشخاص، في وقت صنفت فيه 31 محافظة بالبلاد باللون الاحمر الذي يعني الحذر الشديد .

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، اليوم الأربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 5616 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 545 الفا و 286 حالة لغاية الان بينهم 4861 في وضع حرج.

واضافت سادات لاري، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 438 الفا و709 شخصا حتى اليوم.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و599 الفا و554 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 893287
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