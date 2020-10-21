القوات التركية تجدد قصفها لبلدة عين عيسى في الرقة

جددت القوات التركية قصفها المدفعي على بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.



وأفادت مصادر محلية لـ سانا بأن عددا من قذائف المدفعية أطلقتها القوات التركي والمجموعات المدعومة منها سقطت عند أطراف بلدة عين عيسى أقصى الريف الشمالي للرقة ما تسبب بأضرار مادية.



وبينت المصادر أن هذه الاعتداءات المتكررة على البلدة والقرى المحيطة بها القريبة من مناطق انتشار الإرهابيين المدعومين من تركيا تعطل الحياة العامة للمدنيين القاطنين في المنطقة ناهيك عن الخطر المحدق بحياتهم وممتلكاتهم.



وتواصل القوات التركية ومواليها الاعتداء على المدنيين واستهداف البنى التحتية والاملاك العامة والخاصة وتنفيذ المزيد من حملات المداهمة والاختطاف في مناطق سيطرتهم في إطار مخططات النظام التركي للضغط على أهالي المنطقة وتهجيرهم منها والاستيلاء على ممتلكاتهم وحقولهم.



من جهة اخرى، انسحبت القوات التركية المتمركزة بـ 3 قواعد عسكرية لها في ريف حماة بعد أن فكتت قواعدها اثر محاصرة الجيش السوري لها.