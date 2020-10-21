الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 21 تشرين الأول 2020 ساعة 16:37

صبري: زيارة "المطبعين" للأقصى لا تقل خطورة عن اقتحامات المستوطنين

صبري: زيارة "المطبعين" للأقصى لا تقل خطورة عن اقتحامات المستوطنين
حذر رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري من تداعيات ومخاطر زيارة بعض الوفود العربية التطبيعية إلى المسجد المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشيخ صبري في تصريح خاص لوكالة "صفا" الأربعاء إن هذه الزيارات التطبيعية تعد إحدى إفرازات جريمة التطبيع العربي مع الاحتلال، وهو أمر كان متوقعًا.

وأضاف "من المؤسف أن يأتي مسلم بحراسة من شرطة الاحتلال ليدخل المسجد الأقصى، وهو ما يمثل خيانة للقضية الفلسطينية".

وأوضح أن الزيارتين السابقتين لوفدين عربيين للمسجد تأتي "ضمن التسهيلات التي يقدمها الاحتلال لاقتحام الأقصى، وهي لا تقل خطورة وضررًا عن اقتحامات المستوطنين المتطرفين".

وأكد رفضه القاطع لكافة الزيارات التطبيعية للمسجد الأقصى تحت الاحتلال، معتبرًا أن هذه الزيارات تُعطي شرعية للاحتلال في مدينة القدس، وهو ما نرفضه جملةً وتفصيلا.

وشدد الشيخ صبري على أن هذه الزيارات لن تمنح الاحتلال أي شرعية بالقدس والأقصى، ولن تُغير من واقعها وطابعها العربي الإسلامي.
رقم : 893300
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مناورات الدفاع الجوي الإيرانية تستخدم جيلا جديدا من الأسلحة
مناورات الدفاع الجوي الإيرانية تستخدم جيلا جديدا من الأسلحة
الشعب قال كلمته.. البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة
الشعب قال كلمته.. البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة
21 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني: تصرفنا تجاه الاتفاق النووي كان مدروسا
الرئيس روحاني: تصرفنا تجاه الاتفاق النووي كان مدروسا
21 تشرين الأول 2020
قائد الثورة يشيد بجهود قوات الأمن الداخلي المبذولة
قائد الثورة يشيد بجهود قوات الأمن الداخلي المبذولة
20 تشرين الأول 2020
المتحدث باسم كتلة صادقون في مجلس النواب العراقي النائب نعيم العبودي
كتلة صادقون النيابية العراقية لـ"إسلام تايمز": إتفاقية سنجار فاشلة
20 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني يؤکد امكانية تجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة
الرئيس روحاني يؤکد امكانية تجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة
20 تشرين الأول 2020
الكاتب والمحلل السياسي العراقي مدير معهد الفرات الدولي للتطوير والتنمية، جليل هاشم البكاء،
محلل سياسي لـ"إسلام تايمز": السفارة الأمريكية ببغداد أكبر منتهك لسيادة العراق
20 تشرين الأول 2020
وزير الدفاع الايراني: لا حوار مع أميركا بشأن منظوماتنا الصاروخية
وزير الدفاع الايراني: لا حوار مع أميركا بشأن منظوماتنا الصاروخية
20 تشرين الأول 2020
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
19 تشرين الأول 2020
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
19 تشرين الأول 2020
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
19 تشرين الأول 2020
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
19 تشرين الأول 2020
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
19 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس