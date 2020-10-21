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الأربعاء 21 تشرين الأول 2020 ساعة 18:35

ظریف يهنئ مواليس بفوز حزبه في الانتخابات الرئاسية البوليفية

ظریف يهنئ مواليس بفوز حزبه في الانتخابات الرئاسية البوليفية
اعرب وزير الخارجية محمد جواد ظريف، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس البوليفي السابق "ايفو موراليس"، عن امله بنجاح الحكومة الجديدة في مهامها، كما اكد على استعداد ايران لتوسيع العلاقات الثنائية مع بوليفيا في عهد الحكومة الشرعية الحالية.

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان ظريف اجرى مباحثات هاتفية عصر اليوم الاربعاء مع الرئيس البوليفي السابق، زعيم الحزب الفائز بالانتخابات الرئاسية الاخيرة في هذا البلد افو موراليس.

وهنأ وزير الخارجية الايراني، في هذا الاتصال، موراليس لفوز حزبه (التحرك نحو الاشتراكية) في الساحة السياسية البوليفية.

وكان حزب اليمين المتطرف قد نفذ عملية انقلاب على الرئيس البوليفي السابق، "موراليس" الذي اضطر الى الاستقالة ونقل السلطة الى السيناتور العنصري "جنيني انيس"؛ الامر الذي ادى الى جمود كبير في العلاقات بين بوليفيا والدول الثلاث (ايران وكوبا وفنزويلا).

وهنأ وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" عبر تغريدة نشرها امس الثلاثاء، فوز الشعب البوليفي ورئيسه المنتخب في الانتخابات الرئاسية لهذا البلد.

وكتب وزير الخارجية الايراني في هذا الخصوص : انني اقدم خالص التهاني الى الشعب البوليفي البطل، بمناسبة انتصاره على المؤامرات المزعزعة للاستقرار من جانب امبراطورية اليانكي، كما ابارك لرئيس الجمهورية المنتخب "لوئيس ارسي" ونابئه "ديفيد تشوكي" بهذا الانتصار الجماهيري الثمين.

وفي وقت سابق من امس الثلاثء ايضا، هنأ المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة"، الشعب البوليفي والفائزين بالانتخابات الرئاسية، لاجراء هذه الانتخابات وسط اجواء سادها الهدوء وبمشاركة واسعة من قبل الناخبين.
رقم : 893315
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