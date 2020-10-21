قامت القوات التركية بقصف بلدة عين عيسى الواقعة شمال الرقة، وتلقت ردا من قبل "قسد" و"الاسايش".



وأدى هذا الهجوم إلى جرح عنصرين من عناصر الاسايش. وتقوم القوات التركية بهجمات على "قسد"، بين كل فترة وفترة.



وأشارت وكالة أنباء “هاوار” المقربة من "قسد"، يوم أمس، إلى أن طائرة استطلاع تركية قصفت ريف ديريك، مما أدى لسقوط ضحايا.



وذكرت صفحات إخبارية من المنطقة التي تعرضت للقصف في ريف الحسكة، أن الطيران التركي المسير استهدف عددا من النقاط التابعة لجماعات "قسد"، قرب قريتي مزرعة مسلم ودير دجلة، وأكدت أيضا سقوط ضحايا، وذكرت بعض الصفحات أن الطيران استهدف سيارة مدنية بالقرب من مدينة المالكية.