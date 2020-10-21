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الأربعاء 21 تشرين الأول 2020 ساعة 18:45

روحاني : قوى الامن الداخلي نجحت في تنفيذ المهام الموكلة اليها بجدارة

روحاني : قوى الامن الداخلي نجحت في تنفيذ المهام الموكلة اليها بجدارة
 اكد رئيس الجمهورية حسن روحاني في رسالة بعثها اليوم الاربعاء لمناسبة اسبوع قوى الامن الداخلي، ان هذه القوة تمكنت بكل جدارة وفي مختلف الظروف من تنفيذ المهام المولكة اليها ونيل رضا المواطنين.

واضاف الرئيس روحاني : ان تواجد قوى الامن الداخلي المقتدر في البر والجو والبحر ونجاحها في توفير مناخ يسوده الامن والهدوء داخل المدن والقرى والمناطق الحدودية للبلاد، يشكل جانبا من المهام الموكلة الى هذه القوة المخلصة.

واكد، ان القوات المضحية لدى قوى الامن الداخلي قطعت اشواطا كبيرة الى جانب سائر القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال الدفاع عن حياض الوطن وصون منجزات الثورة الاسلامية.

كما نوه رئيس الجمهورية بجهود وتضحيات قوات الشرطة وكافة العاملين لدى قوى الامن الداخلي الايراني خلال الظروف العصيبة الراهنة والناجمة عن تفشي وباء كورونا والحظر الجائر ضد البلاد.

وصرح، بان هذه القوى لم تدخر جهدا في تنفيذ مهامها؛ معربا عن امله بمواصلة الامتثال الى البروتوكولات الصحية والوقائية في ارجاء البلاد، ليتم الحدّ بشكل ملحوظ في عدد الاصابات والوفيات من جراء هذا المرض.

وحيّا روحاني بالمناسبة ذكرى الشهداء الابرار؛ مثمنا جهود كافة المنتسبين الى قوى الامن الداخلي بما يشمل القادة والقوات الامنية والموظفين "الذين يدأبون على تنفيذ مهامهم الخطيرة في ظل المرحلة الراهنة".
رقم : 893320
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