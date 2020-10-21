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الأربعاء 21 تشرين الأول 2020 ساعة 18:54

أمين بغداد يحذر.. العاصمة مهددة بالغرق

أمين بغداد يحذر.. العاصمة مهددة بالغرق
كشف أمين العاصمة العراقية بغداد، منهل الحبوبي، في رسالة إلى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ان العاصمة مهددة بالغرق عند هطول ايه امطار.

وقال الحبوبي في بيان: نود اعلامكم بخصوص استعداد امانة بغداد لموسم الامطار وبعد عقد اجتماعات موسعة مع دائرة مجاري بغداد والدوائر البلدية وبحضور الوكيل البلدي والاطلاع على التقارير المقدمة من قبل دائرة التخطيط والمتابعة.

واضاف: نود ان نبين ما يلي: لم يتم تنظيف الخطوط الناقلة الاستراتيجية لمياه الصرف الصحي خط زبلن _خط بغداد WT، علما ان حالة الخطوط سيئة جدا مع وجود اوساخ وكذلك وجود انسدادات وتخسفات حاكمة والتي بدورها تسبب في غرق مدينة بغداد عند هطول الامطار.

وتابع: وجود تلكؤ في اعمال تنظيف الخطوط الرئيسية من قبل الدوائر البلدية وعدم جاهزيتها لحين اعداد هذا الكتاب، مع وجود عطلات في المحطات الحاكمة وكذلك في المحطات الرئيسية.

واشار الحبوبي إلى عدم ادراج تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية للخطوط المساعدة الناقلة لمياه الصرف الصحي المقدمة من قبل امانة بغداد، مع وجود اعطال في المولدات العملاقة وكذلك المولدات في المحطات الثانوية للدوائر البلدية.

واوضح أن دائرة مجاري بغداد تأخرت في اعداد جداول الكميات والتخمين وعدم انجازها لاسباب مجهولة وغير منطقية، لافتا إلى أنه تم توجيه الدوائر البلدية كافة بانجاز كافة اعمال التنظيف للخطوط الرئيسية والمشبكات وصيانة المحطات والمولدات في مدة اقصاها 15/10/2020.
رقم : 893321
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