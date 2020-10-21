الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 21 تشرين الأول 2020 ساعة 18:55

النقل اليمنية تؤكد زيف ادعاءات السعودية والإمارات بشأن عدم جاهزية مطار صنعاء

النقل اليمنية تؤكد زيف ادعاءات السعودية والإمارات بشأن عدم جاهزية مطار صنعاء
جددت وزارة النقل اليمنية مطالبتها للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الضغط وبقوة على تحالف العدوان السعودي بسرعة رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي، مؤكدة زيف ادعاءات السعودية والإمارات بشأن عدم جاهزية المطار.

ووفق وكالة "سبأ" أكدت الوزارة في بيان جاهزية المطار من الجوانب الفنية والتشغيلية لاستقبال كافة الرحلات المدنية من خلال الجسر الجوي لصفقة تبادل الاسرى التي جرت منتصف الشهر الجاري.

وقال البيان إن وصول ومغادرة طائرات الأسرى التي أشرفت عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تزامن مع وصول ومغادرة طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وطائرات شحن ما يؤكد أن المطار مجهز بكافة الخدمات الفنية حسب الشروط والمتطلبات الدولية وفقا لمنظمة الطيران المدنية الدولية الإيكاو.

وأشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أشادت بالخدمات الملاحية الجوية التي قدمها مطار صنعاء للطائرات المدنية بجاهزية فنية عالية وفقا للشروط الدولية والمعمول بها في المطارات الدولية وذلك بنجاح تبادل الأسرى عبر الجسر الجوي.

واعتبر البيان أن صفقة تبادل الأسرى كشفت زيف الافتراءات التي يمارسها تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات بهدف تظليل المجتمع الدولي بعدم جاهزية وقدرة مطار صنعاء على استقبال الرحلات المدنية.
رقم : 893322
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مناورات الدفاع الجوي الإيرانية تستخدم جيلا جديدا من الأسلحة
مناورات الدفاع الجوي الإيرانية تستخدم جيلا جديدا من الأسلحة
الشعب قال كلمته.. البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة
الشعب قال كلمته.. البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة
21 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني: تصرفنا تجاه الاتفاق النووي كان مدروسا
الرئيس روحاني: تصرفنا تجاه الاتفاق النووي كان مدروسا
21 تشرين الأول 2020
قائد الثورة يشيد بجهود قوات الأمن الداخلي المبذولة
قائد الثورة يشيد بجهود قوات الأمن الداخلي المبذولة
20 تشرين الأول 2020
المتحدث باسم كتلة صادقون في مجلس النواب العراقي النائب نعيم العبودي
كتلة صادقون النيابية العراقية لـ"إسلام تايمز": إتفاقية سنجار فاشلة
20 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني يؤکد امكانية تجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة
الرئيس روحاني يؤکد امكانية تجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة
20 تشرين الأول 2020
الكاتب والمحلل السياسي العراقي مدير معهد الفرات الدولي للتطوير والتنمية، جليل هاشم البكاء،
محلل سياسي لـ"إسلام تايمز": السفارة الأمريكية ببغداد أكبر منتهك لسيادة العراق
20 تشرين الأول 2020
وزير الدفاع الايراني: لا حوار مع أميركا بشأن منظوماتنا الصاروخية
وزير الدفاع الايراني: لا حوار مع أميركا بشأن منظوماتنا الصاروخية
20 تشرين الأول 2020
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
19 تشرين الأول 2020
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
19 تشرين الأول 2020
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
19 تشرين الأول 2020
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
19 تشرين الأول 2020
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
19 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس