النقل اليمنية تؤكد زيف ادعاءات السعودية والإمارات بشأن عدم جاهزية مطار صنعاء

جددت وزارة النقل اليمنية مطالبتها للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الضغط وبقوة على تحالف العدوان السعودي بسرعة رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي، مؤكدة زيف ادعاءات السعودية والإمارات بشأن عدم جاهزية المطار.



ووفق وكالة "سبأ" أكدت الوزارة في بيان جاهزية المطار من الجوانب الفنية والتشغيلية لاستقبال كافة الرحلات المدنية من خلال الجسر الجوي لصفقة تبادل الاسرى التي جرت منتصف الشهر الجاري.



وقال البيان إن وصول ومغادرة طائرات الأسرى التي أشرفت عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تزامن مع وصول ومغادرة طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وطائرات شحن ما يؤكد أن المطار مجهز بكافة الخدمات الفنية حسب الشروط والمتطلبات الدولية وفقا لمنظمة الطيران المدنية الدولية الإيكاو.



وأشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أشادت بالخدمات الملاحية الجوية التي قدمها مطار صنعاء للطائرات المدنية بجاهزية فنية عالية وفقا للشروط الدولية والمعمول بها في المطارات الدولية وذلك بنجاح تبادل الأسرى عبر الجسر الجوي.



واعتبر البيان أن صفقة تبادل الأسرى كشفت زيف الافتراءات التي يمارسها تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات بهدف تظليل المجتمع الدولي بعدم جاهزية وقدرة مطار صنعاء على استقبال الرحلات المدنية.