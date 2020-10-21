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الأربعاء 21 تشرين الأول 2020 ساعة 19:21

تشومسكي: اغتيال الفريق سليماني يعكس الفكر المتطرف في امريكا

تشومسكي: اغتيال الفريق سليماني يعكس الفكر المتطرف في امريكا
قال نعوم تشومسكي ، الفيلسوف والمؤرخ الأمريكي البارز إن الإجراءات الأمريكية ضد إيران ، بما في ذلك اغتيال الفريق قاسم سليماني ، تعكس الفكر المتطرف في الولايات المتحدة.

واعتبر تشومسكي ، إن اغتيال الحكومة الأمريكية للجنرال قاسم سليماني كان عملاً صادمًا وأظهر تفكيرًا متطرفًا داخل البلاد.

وقال تشومسكي في مقابلة "تصرفات ترامب بشأن إيران ، أولاً وقبل كل شيء ، الخروج من خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) ، كان انتهاكًا كبيرًا للقانون الدولي" ورغم الموافقة على الاتفاق من قبل مجلس الأمن الدولي فان ترامب قال انه لايريد ذلك لان ابرامه تم على يد شخص آخر الامر الذي زاد بالتأكيد التوترات مع إيران بطريقة يمكن التنبؤ بها ، وكانت ردود الفعل عليها خفيفة.

وأضاف أن "قضية أخرى كانت اغتيال [الجنراال قاسم] سليماني والتي حظيت بترحيب كبير في الولايات المتحدة". كانت هذه خطوة خطيرة للغاية. لم يحدث هذا خلال الحرب العالمية الثانية أو حتى الحرب الباردة ، وكان الأمر كما لو أن إيران قررت اغتيال مايك بومبيو وأحد كبار قادته في مطار مكسيكو سيتي الدولي. فاننا سناخذ ذلك على محمل الجد. هذا هو ماحدث في اغتيال سليماني لكن هنا (أمريكا) تمت الإشادة بها ، وهو أمر صادم حقًا وأظهر مدى التطرف في التفكير المحلي في الولايات المتحدة ، والولايات المتحدة دولة متمردة غير مبالية بالالتزامات الدولية. وهي تفعل ما تريد ".

وقال تشومسكي: "هذه الأعمال وغيرها من هذه الأعمال تزيد التوترات". فاي "حادثة في الخليج [الفارسي] حتى ولو بطريق الخطأ ستودي إلى انفجار وتثير رد فعل إيراني ، والذي بدوره قد يؤدي إلى قصف إيران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل".

وقال تشومسكي "إسرائيل كانت تحظر لهذا الأمر وقد حلمت منذ فترة طويلة بفعل ذلك". قد يؤدي القيام بذلك إلى تدمير إيران لاحتياطيات الطاقة الهائلة في العالم ، وهي ليست مبالغة على الإطلاق. حدث ذلك في شمال شرق المملكة العربية السعودية بالقرب من الحدود الإيرانية. لقد أظهرت إيران من خلال الحوثيين أنها قادرة على مثل هذه الأشياء. افترض أنهم يفعلون ذلك. لنفترض أن حزب الله هاجم تل أبيب وحيفا وقصف هذه المدن.

وقال "يجب ايجاد منطقة منزوعة من السلاح النووي في الشرق الأوسط". فما مدى صعوبة هذا؟ العرب مهتمون جدا بفعل ذلك. لقد طرحوا هذا الاقتراح قبل 25 عامًا ، بل وهددوا بانتهاك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إذا لم يتم تنفيذها. اذن فانهم موافقون ".

"لكن ماذا عن إيران؟" [إيران] هي الأخرى مهتمة بشدة بهذا العمل وتطالب به منذ سنوات. حسنا؟ هذا من إيران. ماذا عن المجتمع العالمي؟ فمجموعة الـ 77 ، و حركة عدم الانحياز التي تضم 130 دولة ، تدعم قويًا ذلك وتدعو الى ذلك منذ سنوات. وكذلك اوروبا توافق على ذلك وهناك جهتان فقط تعارضان ذلك. الأولي هي "إسرائيل" التي لا ترفض اي رقابة على أسلحتها النووية ، والثانية هم العراب اي الادارة الاميركية التي سدت أي طريق يؤدي إلى ذلك.

وأوضح تشومسكي: " ان ايجاد شرق اوسط منزوع من السلاح النووي فيجب على الولايات المتحد الاعتراف بأن "إسرائيل" تمتلك أسلحة نووية وان تسمح بتفتيش منشاتها النووية.
 
رقم : 893326
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