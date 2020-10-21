إيطاليا: أكثر من 15 الف اصابة جديدة بكورونا !

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيلها 15199 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع قياسي لمؤشر الحالات اليومية، مع رصد قفزة حادة للوفيات بـ127 حالة.



وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15199، ليصل إلى مستوى 449648 حالة.



وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، وتأتي بعد أن بلغ هذا العدد يوم 19 أكتوبر 9338 حالة، وفي 20 أكتوبر 10874.



كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 127 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 36832 حالة.



ويشهد مؤشر الوفيات اليومية بالتالي كذلك ارتفاعا حادا حيث بلغ هذا العدد في إيطاليا يوم 19 أكتوبر 73 وفاة، وفي 20 أكتوبر 89.



وتواجه إيطاليا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا رغم أن مؤشر الوفيات بعيد جدا من المستويات التي بلغها في فترة ذروة التفشي.



وعلى خلفية هذه التطورات أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، فرض قيود جديد مع السماح لرؤساء البلديات بفرض حظر تجول ليلي في مناطقهم.



في السياق، قالت وزارة الصحة الألمانية، إن وزير الصحة الألماني ينس شبان أصاب بكورونا .



وأضافت، شبان (40 سنة) عانى من أعراض الزكام.



وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بـ7595 حالة، ليصل إجمالي الحالات إلى 380762.

وكشفت البيانات تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 9875.