أرمينيا: لا حل دبلوماسيا في قره باغ وسنقاتل حتى النهاية!

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان أنه لا حل دبلوماسيا لتسوية النزاع مع أذربيجان في منطقة قره باغ في المرحلة الحالية، مضيفا أن الجانب الأرمني سيخوض الصراع حتى النهاية.



واندلعت في 27 سبتمبر/أيلول، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.



وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من منتصف ليل الأحد، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.



وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها التي تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكري الحاد في إقليم ناغورني قره باغ بعد توصل الجانبين إلى اتفاق مماثل في موسكو يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، خلال اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية.