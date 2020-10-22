مصر.. 178 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر ،أمس الأربعاء، 178 إصابة جديدة و13 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.



وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد ،في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 178 حالة، مقابل 158 في بيانات يوم الثلاثاء، لتصل إلى 105883 حالة.



وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 13 وفاة جديدة جراء الفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 6155 شخصا.



وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجوال ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.