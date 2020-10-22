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الخميس 22 تشرين الأول 2020 ساعة 08:25

العميد زهرائي: لتوظيف كل قدرات الشعب للانتصار بالحرب الاقتصادية

العميد زهرائي: لتوظيف كل قدرات الشعب للانتصار بالحرب الاقتصادية
أشار رئيس منظمة تعبئة البناء العميد محمد زهرائي الى الطاقات الكبيرة التي تمتلكها البلاد، مؤكدا على توظيف كل قدرات الشعب لتحقيق الانتصار في الحرب الاقتصادية.

وفي تصريحه أمس الاربعاء خلال مراسم التوقيع على اتفاق بين منظمة تعبئة البناء ولجنة "الامام الخميني (رض)" للاغاثة في سياق توفير فرص العمل للشرائح الضعيفة، قال العميد زهرائي: "ان النهضة الشعبية هي الطريق الوحيد للخروج من المشاكل الاقتصادية".

واضاف: انه في الحرب الاقتصادية ينبغي توظيف كل طاقات الشعب لنتمكن من تحقيق الانتصار، وفي ظل التلاحم والتكاتف مع الشعب يمكن الخروج من المشاكل الاقتصادية والتغلب على الفقر.

وتابع العميد زهرائي: ان السبيل الوحيد لخروجنا منتصرين من الحرب الاقتصادية هو توظيف الطاقات الشعبية وتجسيد هذا الامر مع التعبئة التي هي من صلب الشعب ونابعة منه وتحمل همومه كمؤسسة ثورية وفاعلة.

واعتبر زهرائي لجنة "الامام الخميني (رض)" للاغاثة بانها مؤسسة ثورية وشعبية وان طبيعتها وفلسفتها الوجودية هي من الثورة واضاف: انه وفي سياق توفير فرص العمل للشرائح الضعيفة تم توقيع اتفاق سينفذ في اطار العديد من المشاريع.
رقم : 893393
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