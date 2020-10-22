الوفاق تؤكد للقوى الفلسطينية الالتزام الشعبي برفض التطبيع

قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية المعارضة إنها تواصلت مع القوى الفلسطينية، وأكدت على الثوابت والالتزام الشعبي التام بالقضية المركزية الأولى فلسطين.



وأشارت الوفاق في بيان لها إلى أن نائب أمينها العام «الشيخ حسين الديهي» أجرى اتصالات مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس «إسماعيل هنية»، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي «زياد نخالة»، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «أبو أحمد فؤاد»، والأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية «قاسم صالح».



ولفتت إلى أن «الشيخ الديهي» أكد للقيادات الفلسطينية موقف شعب البحرين تجاه القضية الفلسطينية، والإجماع الوطني على رفض التطبيع، والغضب البحريني العارم تجاه خطوات النظام مع العدو الصهيوني، واخرها الوفود المشؤومة التي وقع النظام معها اتفاقات غير مشروعة، وشدد على أن شعب البحرين لم يفوض النظام في أي خطوة تتعلق بالتطبيع والعلاقة مع الكيان الصهيوني.



وأكد أن خطوات النظام تفتقد للقبول الشعبي والدستوري، وهي خارجة عن الإرادة والموافقة الشعبية، ولا تنسجم مع القيم والثوابت البحرينية.



وأشارت الوفاق إلى أن القيادات الفلسطينية أشادت بموقف الشعب البحريني، وأكدوا معرفتهم بالموقف الحقيقي لشعب البحرين، الرافض للتطبيع وللصهاينة، والداعم لقضية الشعب الفلسطيني بكل ما يستطيع.