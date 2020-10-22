الصفحة الرئيسية
0
الخميس 22 تشرين الأول 2020 ساعة 10:06

السعودية تستعد لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة

السعودية تستعد لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة
أعلن وكيل وزارة الحج والعمرة السعودي لشؤون العمرة عبد الرحمن شمس، أن الوزارة تستعد لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة، بعد نجاح دخول المعتمرين من داخل المملكة.

وفي تصريحات لقناة الإخبارية السعودية، قال عبد الرحمن شمس إن: آلية الحجز للمعتمرين من خارج المملكة تكون عن طريق الشركات المعتمدة، "وسيكون القدوم من خلال مجموعات وليس أفرادا"، مضيفًا أن تطبيق "اعتمرنا" مخصص فقط للمعتمرين من داخل المملكة.

وأوضح أنه تم الكشف عن العديد من المحاولات لتمرير معلومات غير صحيحة وتطبيقات وهمية لخداع المعتمرين، وجرى التواصل بشكل مباشر مع الجهات المعنية للإبلاغ عنها.
وأضاف شمس:" لم نسجل أي حالات إصابة حتى الآن والأمور تسير وفقًا لما مخطط لها، وبدء العمل مع الشركات والوكلاء المعتمدين تمهيدا لاستقبال المعتمرين من الخارج، وذلك في المرحلة الثالثة التي تبدأ في بداية شهر تشرين الثاني ".

وأدى المواطنون والمقيمون صلاة الفجر في المسجد الحرام، يوم الأحد، مع بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة من داخل المملكة بنسبة 75 %من الطاقة الاستيعابية وَفْق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وصدرت بتاريخ 22 سبتمبر الماضي الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، من خلال 4 مراحل.

وتنطلق المرحلة الثالثة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، في الأول من تشرين ثان المقبل.

وفي المرحلة الرابعة سيتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.
رقم : 893418
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مناورات الدفاع الجوي الإيرانية تستخدم جيلا جديدا من الأسلحة
مناورات الدفاع الجوي الإيرانية تستخدم جيلا جديدا من الأسلحة
الشعب قال كلمته.. البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة
الشعب قال كلمته.. البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة
21 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني: تصرفنا تجاه الاتفاق النووي كان مدروسا
الرئيس روحاني: تصرفنا تجاه الاتفاق النووي كان مدروسا
21 تشرين الأول 2020
قائد الثورة يشيد بجهود قوات الأمن الداخلي المبذولة
قائد الثورة يشيد بجهود قوات الأمن الداخلي المبذولة
20 تشرين الأول 2020
المتحدث باسم كتلة صادقون في مجلس النواب العراقي النائب نعيم العبودي
كتلة صادقون النيابية العراقية لـ"إسلام تايمز": إتفاقية سنجار فاشلة
20 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني يؤکد امكانية تجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة
الرئيس روحاني يؤکد امكانية تجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة
20 تشرين الأول 2020
الكاتب والمحلل السياسي العراقي مدير معهد الفرات الدولي للتطوير والتنمية، جليل هاشم البكاء،
محلل سياسي لـ"إسلام تايمز": السفارة الأمريكية ببغداد أكبر منتهك لسيادة العراق
20 تشرين الأول 2020
وزير الدفاع الايراني: لا حوار مع أميركا بشأن منظوماتنا الصاروخية
وزير الدفاع الايراني: لا حوار مع أميركا بشأن منظوماتنا الصاروخية
20 تشرين الأول 2020
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
19 تشرين الأول 2020
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
19 تشرين الأول 2020
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
19 تشرين الأول 2020
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
19 تشرين الأول 2020
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
19 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس