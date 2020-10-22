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الخميس 22 تشرين الأول 2020 ساعة 10:10

مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة والقدس

مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة والقدس
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيش لمنازل الفلسطينيين، واعتقلت عددا منهم في الضفة المحتلة والقدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أنّ قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات بين المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.

وفي التفاصيل، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين محمود السبتي وعيسى نظمي حشاش بعد اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، وسط إطلاق نار كثيف.

واقتحمت قوات الاحتلال، الحي الشرقي في مدينة جنين واعتقلت الشاب أسامة محمود السعدي من بيته بالقرب من المستوطنة القديمة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر ثائر عامر من كفر قليل جنوب نابلس، فيما اقتحمت بلدة طمون واعتقلت المواطن ثائر أبو دية.

واقتحمت أيضاً قوات الاحتلال، منطقة حي البالوع في البيرة، واعتقلت شاب ثم انسحبت باتجاه مستوطنة “بيت إيل”، فيما اقتحمت قرية كفر نعمة.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت أحد الشبان.

وفي مدينة القدس المحتلة، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في مناطق متفرقة من المدينة، وعاثت بها خراباً قبل الخروج منها.
رقم : 893421
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