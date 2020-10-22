لبنان.. بدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيسٍ جديدٍ للحكومة

بدأ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في قصر بعبدا ،اليوم الخميس، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة.



واستقبل بداية رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​ الذي أعلن تسمية رئس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ لتشكيل الحكومة​. وأمل “ان تتضافر كل الجهود من أجل انجاح عمله وتشكيل حكومة فاعلة وقادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة لإعادة الثقة داخلياً ودولياً”. ولفت إلى انه “تمنيت على الرئيس عون ان يكون حكماً كما ينص الدستور والا يكون طرفاً بأي شكل من الاشكال”.



ثم استقبل الرئيس عون رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​سعد الحريري​ ​الذي غادر دون الادلاء بأي تصريح.



وبعد لقائه الرئيس عون، أعلن الرئيس الأسبق تمام سلام، تسمية الحريري لرئاسة الحكومة، متمنياً من الجميع معاونته على انجاز تشكيل الحكومة. وقال “أعربت للرئيس ميشال عون عن تأييدي لترشيح الحريري، وهو أمام تحد كبير، وهذه فرصة أخيرة فإما لجم الانهيار أو الذهاب إلى الاسوأ”.



نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ أعلن اثر مشاركته في ​الاستشارات النيابية​ الملزمة​، تسمية الحريري​ لتشكيل الحكومة​ ​الجديدة​، لافتا إلى ان “الاسباب الموجبة التي أملت عليّ الوقوف على هذه المنبر منذ سنة لأقول ان مرشحي هو الحريري لا تزال قائمة حتى اليوم، هكذا أرى صورة ​لبنان​ التعايشية على أمل ان يصار إلى تأليف حكومة تحقق الغاية في عملية قيام لبنان”. وأكد الفرزلي ان “تشكيل الحكومة واجب وطني على الحريري وكل الشرائح السياسية المعنية بالتشكيل”، لافتا إلى ان “​الرئيس ميشال عون​ هو الاب الأكبر وعلاقتي معه لا يستطيع أحد ان ينال منها لا من قريب ولا من بعيد والعلاقة مع تكتل ​لبنان القوي​ مبنية على الاحترام المتبادل”.



واثر مشاركتها في ​الاستشارات النيابية​ الملزمة أعلنت كتلة المستقبل تسمية الحريري​ لتشكل ​الحكومة الجديدة​. ولفت النائب ​سمير الجسر​ في تصريح باسم الكتلة، إلى انه “نحن مع كل كلام طيب يساعد في قيامة البلد”.



بدورها، أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة أنها لم تسمّ أحدا لتشكيل الحكومة​ ​العتيدة. ولفت النائب ​محمد رعد​ باسم الكتلة إلى انه “مثلكم نحن، لن نتعب ولن نملّ ولن نيأس ولأننا نرى ان التفاهم الوطني هو الممر الالزامي لحفظ ​لبنان​، ولأن نجاح العملية السياسية في البلاد و​تحقيق​ مصالح لبنان عموما يتوقف على هذا التفاهم لم نسم أحدا لتشكيل الحكومة”.



وأعلنت كتلة التكتل الوطني تسمية الحريري​ لتشكيل الحكومة​ ​الجديدة​. ولفت النائب ​طوني فرنجية​ باسم الكتلة إلى انه “في هذا الظرف الصعب من ​تاريخ لبنان​ لا بد من الاسراع في الاستشارات وفي التكليف والتأليف، اليوم سمينا الحريري لتولي ​تأليف الحكومة​ ونتمنى له التوفيق وان تكون الحكومة بعيدة عن المناكفات السياسية والصراع على جنس الملائكة، وأن تتم محاسبتها على برنامجها وانجازاتها”. وقال “نحن نطلب آداء وحكومة تمثل اللبنانين وترفع الظلم عنهم”.



كذلك أعلنت كتلة اللقاء الديمقراطي أنها سمت الحريري​ لتشكيل الحكومة​ ​الجديدة. واشار عضو ​اللقاء​ النائب ​تيمور جنبلاط​ في تصريح له، الى انه للحفاظ ما تبقى من البلد ووقف الانهيار الكامل كتلة اللقاء الديمقراطي تسمي ​الحريري​ لرئاسة الحكومة​.



وسمت كتلة الوسط المستقل الحريري​ لتشكيل الحكومة الجديدة. وشدد النائب جان عبيد باسم الكتلة، على ضرورة “​تحقيق​ وحدة الموقف لمواجهة هذه المصاعب”، لافتا إلى انه “نمثل أنفسنا ونمثل الناس التي صوتت لنا”. وقال “الإجماع يجب ان يبدأ بالداخل قبل ان ينتقل إلى الخارج”.