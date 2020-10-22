الصفحة الرئيسية
0
الخميس 22 تشرين الأول 2020 ساعة 11:58

ممثل ‘‘حماس‘‘ يلتقي مساعد رئيس البرلمان الإيراني

ممثل ‘‘حماس‘‘ يلتقي مساعد رئيس البرلمان الإيراني
التقى ممثل المقاومة الإسلامية "حماس" خالد القدومي ،أمس الأربعاء، مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، وأجريا مباحثات بشأن آخر تطورات الصراع مع الاحتلال الصهيوني، وسبل دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المغتصبة، فضلا عن التنديد بهرولة دول في المنطقة نحو التطبيع.

كما ناقش القدومي وعبد اللهيان الأوضاع في المنطقة وأهم قضاياها.

كما التقى القدومي، الأربعاء مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية بين إيران وفلسطين عباس غلرو وعدد آخر من نواب البرلمان الإيراني.

وفي هذا اللقاء الذي شارك فيه أيضا ممثل الجهاد الإسلامي في فلسطين، ناصر أبوشريف، وممثل حركة "أمل" اللبنانية، صلاح فحص، ناقش المجتمعون تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والتطبيع بين دول عربية والاحتلال الصهيوني.

وقال القدومي لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" إن اللقاء ناقش مخاطر تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم وموقف المقاومة الحازم تجاه هذا الموضوع ودور إيران في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد القدومي أن ممثلي المقاومة الفلسطينية أكدوا على رفضهم القاطع للتطبيع مع العدو الصهيوني، داعيين الشعوب العربي والإسلامية إلى مسآءلة قادة الدول التي طبعت علاقاتها بسبب ارتكابهم هذه الجريمة.

كما ناقش المجتمون برامج تعاون مستقبلية بين لجنة الصداقة البرلمانية الإيرانية والفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية للتصدي للتطبيع مع العدو الصهيوني.
رقم : 893432
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مناورات الدفاع الجوي الإيرانية تستخدم جيلا جديدا من الأسلحة
مناورات الدفاع الجوي الإيرانية تستخدم جيلا جديدا من الأسلحة
الشعب قال كلمته.. البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة
الشعب قال كلمته.. البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة
21 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني: تصرفنا تجاه الاتفاق النووي كان مدروسا
الرئيس روحاني: تصرفنا تجاه الاتفاق النووي كان مدروسا
21 تشرين الأول 2020
قائد الثورة يشيد بجهود قوات الأمن الداخلي المبذولة
قائد الثورة يشيد بجهود قوات الأمن الداخلي المبذولة
20 تشرين الأول 2020
المتحدث باسم كتلة صادقون في مجلس النواب العراقي النائب نعيم العبودي
كتلة صادقون النيابية العراقية لـ"إسلام تايمز": إتفاقية سنجار فاشلة
20 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني يؤکد امكانية تجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة
الرئيس روحاني يؤکد امكانية تجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة
20 تشرين الأول 2020
الكاتب والمحلل السياسي العراقي مدير معهد الفرات الدولي للتطوير والتنمية، جليل هاشم البكاء،
محلل سياسي لـ"إسلام تايمز": السفارة الأمريكية ببغداد أكبر منتهك لسيادة العراق
20 تشرين الأول 2020
وزير الدفاع الايراني: لا حوار مع أميركا بشأن منظوماتنا الصاروخية
وزير الدفاع الايراني: لا حوار مع أميركا بشأن منظوماتنا الصاروخية
20 تشرين الأول 2020
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
19 تشرين الأول 2020
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
19 تشرين الأول 2020
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
19 تشرين الأول 2020
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
19 تشرين الأول 2020
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
19 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس