الكاظمي يتفق ونواب صلاح الدين على لقاء بشأن الفرحاتية

اتفق رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ،اليوم الخميس، مع نواب صلاح الدين على عقد لقاء معهم بعد عودته الى بغداد من جولته الأوربية السبت القادم لمناقشة تداعيات جريمة الفرحاتية.



وذكر بيان مشترك لنواب صلاح الدين أنهم وبعد الاتفاق على اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء، فقد قرروا أن يؤجلوا اتخاذ أي موقف تجاه جريمة الفرحاتية لحين الاستماع للكاظمي ونتائج التحقيقات التي كان قد أمر بإجرائها بشأن الحادث".



وكان نواب المحافظة قد أصدروا بياناً طالبوا فيه الجهات المعنية أن تعلن نتائج تحقيقاتها خلال مدة أقصاها اثنتين وسبعين ساعة، وإلا فإن كل الخيارات مفتوحة في أن يتخذوا مواقف سياسية وقانونية واضحة سواء تجاه الانتخابات التي لا يمكن إجراؤها تحت هيمنة السلاح حسب تعبيرهم أو في طلب الحماية الدولية، إذا فشلت الحكومة في حماية أمن المواطنين، أو أي مواقف سياسية أخرى تسهم في تعزيز الأمن في المحافظة.