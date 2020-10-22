منظومة صاروخية ايرانية جديدة تصيب هدفها بنجاح

نفذت منظومة "باور 373" الصاروخية الايرانية اطلاقا ناجحا دمرت به هدفا بعيد المدى للمرة الاولى وذلك خلال مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 99"التي انطلقت يوم امس الاربعاء.



وافاد الموقع الاعلامي للجيش الايراني ،اليوم الخميس، انه وفي سياق تنفيذ هذه المرحلة من المناورات، وبعد هجوم شنته طائرات الاستراتيجية وبعيد المدى للعدو المفترض، قامت منظومة "باور 373" الصاروخية الايرانية وللمرة الاولى في اطار شبكة الدفاع الجوي الشاملة في البلاد بكشف وتحديد الهدف الذي كان مقطعه العرضي الراداري واطئا جدا واستهدافه بنجاح من مسافة بعيدة.



وتعد هذه المرة الاولى التي تشارك فيها منظومة "باور 373" المحلية والاستراتيجية في مناورات للدفاع الجوي حيث قدمت اداء ناجحا جدا بتحكم وتوجيه من الشبكة الشاملة للدفاع الجوي.



وتعد هذه المنظومة اول منظومة دفاع جوي ايرانية محلية الصنع للاهداف المرتفعة وبعيدة المدى والتي تم تصنيعها من قبل خبراء الصناعة الدفاعية وقوة الدفاع الجوي للجيش حيث ازيح الستار عنها في العام الماضي.



وفي تصريح له اعتبر المتحدث باسم المناورات المشتركة التخصصية للدفاع الجوي، العميد عباس فرج بور، النجاح الذي تحقق بانه جعل البلاد ضمن الطراز العالمي في هذا المجال وقال: بطبيعة الحال فاننا لن نقتنع بهذا المستوى ابدا ونعمل على الدوام للارتقاء بمنظوماتنا ومعداتنا للدفاع عن سماء البلاد.



واضاف: ان الاعداء يعلمون بانه في حال اي تعرض وعدوان حتى لو كان صغيرا على اجواء البلاد فانهم سيواجهون كمّا هائلا من نيران منظومات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري اللذين يشكلان بالتعاون معا وبقيادة مشتركة سدا منيعا امامهم لذا فانهم اليوم لا يتصورون حتى في افلامهم السينمائية امكانية العبور من هذا السد الدفاعي الجوي.