غزة.. حالة وفاة واحدة و134 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ،اليوم الخميس، وفاة مواطن وتسجيل 124 اصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك بعد اجراء 1881 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكدت وفاة المواطن رمضان موسى علي شبات 81 عاما في مشفى غزة الاوروبي وهو من بيت حانون وكان يعاني من مرض السرطان والكبد الوبائي ما يرفع عدد الوفيات منذ مارس الماضي الى 29 حالة.



وأشارت في بيانها اليومي الى تعافي 127 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين الى 3120 حالة.



وأوضحت ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 5079 اصابة منها حالات نشطة حاليا 1930 حالة.