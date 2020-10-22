لبنان.. كتلة الوفاء للمقاومة لم تسم أحدا لتشكيل الحكومة

أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان اثر مشاركتها في ​الاستشارات النيابية​ الملزمة في ​قصر بعبدا​، أنها لم تسمّ أحدا لتشكيل الحكومة​ ​العتيدة.



ولفت النائب ​محمد رعد​ باسم الكتلة إلى انه “مثلكم نحن، لن نتعب ولن نملّ ولن نيأس ولأننا نرى ان التفاهم الوطني هو الممر الالزامي لحفظ ​لبنان​، ولأن نجاح العملية السياسية في البلاد و​تحقيق​ مصالح لبنان عموما يتوقف على هذا التفاهم لم نسم أحدا لتشكيل الحكومة”.



وبدأ الرئيس اللبناني ميشال عون ،اليوم الخميس، الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.



وانطلقت الاستشارات في قصر بعبدا وسط ترجيحات بتسمية رئيس الوزراء الاسبق سعد الحريري.