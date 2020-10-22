الصفحة الرئيسية
0
الخميس 22 تشرين الأول 2020 ساعة 12:49

اليمن.. قوى العدوان تواصل احتجاز 15 سفينة نفطية

اليمن.. قوى العدوان تواصل احتجاز 15 سفينة نفطية
أعلنت شركة النفط اليمنية أن قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي ما تزال تحتجز عدد 15 سفينة نفطية منها سفينتين محملتين بمادة المازوت وسفينة تحمل مادة الغاز المنزلي.

وجددت الشركة في بيان وصل “المسيرة نت” نسخة منه التأكيد على استمرار تحالف العدوان في احتجاز عدد ( 12 ) سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (325,059) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا مدة “202” يوم من القرصنة البحرية غير المسبوقة.

وأشارت إلى استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.

واعتبرت أن ذلك يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد.

كما أكدت أن تلك المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود.

ونوهت إلى  أن ذلك يتناقض مع ورد في إحاطات المبعوث الأممي إلى  اليمن، مارتن غريفيث ، في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2020م ، إذ ما يزال الدور الأممي المفترض مجرد حبر على ورق وهو ما يتناقض كذلك مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الانسانية.

وفي وقت سابق أعلنت الشركة وصول أربع بواخر نفطية بعد فترات احتجاز تراوحت بين 200 و174 يوما، وهي سفينة (داماس) التي تحمل على متنها 29491 طن من الديزل، وسفينة الديزل (كايرو) بتاريخ 18 أكتوبر وعلى متنها 29011 طن ، والباخرة (نعمة) التي تحمل على متنها 27972 طن بنزين، والسفينة (سي هارت) المحملة 27.487 طن من مادة الديزل والتي وصلت يوم الاثنين 19 أكتوبر إلى ميناء الحديدة.

وكان المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية، عمار الأضرعي قد أوضح في تصريح صحفي، أن غرامات الـ 4 سفن النفطية التي تم الإفراج عنها مؤخراً وصلت إلى  14 مليون دولار.
وحمل مدير شركة النفط اليمنية الأمم المتحدة وتحالف العدوان المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع بسبب قرصنه واحتجاز سفن الوقود وتكبيد المواطن اليمني غرامات كبيرة.
رقم : 893440
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مناورات الدفاع الجوي الإيرانية تستخدم جيلا جديدا من الأسلحة
مناورات الدفاع الجوي الإيرانية تستخدم جيلا جديدا من الأسلحة
الشعب قال كلمته.. البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة
الشعب قال كلمته.. البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة
21 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني: تصرفنا تجاه الاتفاق النووي كان مدروسا
الرئيس روحاني: تصرفنا تجاه الاتفاق النووي كان مدروسا
21 تشرين الأول 2020
قائد الثورة يشيد بجهود قوات الأمن الداخلي المبذولة
قائد الثورة يشيد بجهود قوات الأمن الداخلي المبذولة
20 تشرين الأول 2020
المتحدث باسم كتلة صادقون في مجلس النواب العراقي النائب نعيم العبودي
كتلة صادقون النيابية العراقية لـ"إسلام تايمز": إتفاقية سنجار فاشلة
20 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني يؤکد امكانية تجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة
الرئيس روحاني يؤکد امكانية تجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة
20 تشرين الأول 2020
الكاتب والمحلل السياسي العراقي مدير معهد الفرات الدولي للتطوير والتنمية، جليل هاشم البكاء،
محلل سياسي لـ"إسلام تايمز": السفارة الأمريكية ببغداد أكبر منتهك لسيادة العراق
20 تشرين الأول 2020
وزير الدفاع الايراني: لا حوار مع أميركا بشأن منظوماتنا الصاروخية
وزير الدفاع الايراني: لا حوار مع أميركا بشأن منظوماتنا الصاروخية
20 تشرين الأول 2020
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
19 تشرين الأول 2020
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
19 تشرين الأول 2020
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
19 تشرين الأول 2020
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
19 تشرين الأول 2020
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
19 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس