العراق.. مقتل قيادي لـ‘‘داعش‘‘ والقبض على 5 آخرين في كركوك

تمكنت القوات الأمنية العراقية من قتل قيادي في جماعة "داعش" الوهابية في محافظة كركوك.



وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان له ،اليوم الخميس، إنه" لليوم الثاني على التوالي، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب إنزالاً جويّاً في وادي زغيتون غربي مُحافظة كركوك، وقد أسفر عن قتل الإرهابي (ع. م) وهو أحد قيادات عصابات داعـش".



وأوضح رسول أن" هذه العملية اتسمت بنوعيتها وسرعتها والتي كانت بالتعاون مع جهاز المُخابرات الوطني العراقي".



من جهة اخرى، ألقت القوات العراقية القبض على 5 من إرهابيي جماعة "داعش" الارهابية في محافظة كركوك شمال العراق.



ونقل موقع السومرية نيوز عن وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة قولها في بيان اليوم ”بناء على معلومات استخبارية تم إلقاء القبض على شبكة إرهابية مؤلفة من خمسة عناصر تنتمي لما يسمى ولاية دجلة لعصابات داعش الإرهابية”.



وتواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها لملاحقة فلول إرهابيي "داعش" في عدد من المناطق في البلاد.