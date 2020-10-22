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الخميس 22 تشرين الأول 2020 ساعة 14:30

الرئيس اللبناني يكلف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس اللبناني يكلف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة
كلّفَ الرئيسُ اللبناني ميشال عون رئيسَ الوزراء الأسبق سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة بعدَ الاستشاراتِ النيابية الملزمة التي جرتْ في قصر بعبدا صباحَ اليوم.

وقد سُمّي رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​ في الإستشارات النيابية الملزمة اليوم في ​بعبدا​، ل​تشكيل الحكومة​ المقبلة بمجموع أصوات بلغ 64 نائباً مقابل 54 نائباً لم يسمّوا أحداً.

والجدير بالذكر أن رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ كان قد نال 69 صوتاً في الإستشارات الماضية.

وتوزّع أصوات النوّاب على الشكل التالي:

حصل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على 64 صوتاً من أصوات النواب: رئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​، رئيس الحكومة الأسبق ​تمام سلام​، نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​، ​كتلة المستقبل​، كتلة التكتل الوطني، كتلة ​الحزب التقدمي الاشتراكي​، ​كتلة الوسط المستقل​، الكتلة القومية الاجتماعية، ​كتلة نواب الأرمن​، ​كتلة التنمية والتحرير​ (وتضم النائب ​قاسم هاشم​) والنواب المستقلون: ​نهاد المشنوق​، ​ادي دمرجيان​، ​ميشال ضاهر​، ​جهاد الصمد​، ​جان طالوزيان​.

ولم يسمِّ 54 نائباً أي شخصية، وهم: نواب ​كتلة الوفاء للمقاومة​، كتلة ​اللقاء التشاوري​ (باستثناء النائب قاسم هاشم الذي سيشارك مع كتلة التنمية والتحرير)، كتلة ​الجمهورية القوية​، وتكتل ​لبنان القوي​ و​كتلة ضمانة الجبل​، والنواب المستقلون ​أسامة سعد​ و​فؤاد مخزومي​ و​شامل روكز​ و​جميل السيد​.
رقم : 893449
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