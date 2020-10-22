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الخميس 22 تشرين الأول 2020 ساعة 14:32

روحاني: الحكومة اكملت بناء مليون و 350 الف وحدة سكنية

روحاني: الحكومة اكملت بناء مليون و 350 الف وحدة سكنية
صرح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بان الحكومة اكملت بناء مليون و 350 الف وحدة سكنية في اطار مشروع "مهر" الوطني للاسكان.

وقال الرئيس روحاني ،في تصريحه اليوم الخميس، خلال مراسم تدشين عدد من المشاريع الوطنية لوزارة الطرق وبناء المدن عن طريق الفيديو كونفرانس: ان الحكومتين الـ 11 السابقة والـ 12 الحالية اكملتا بناء مليون و 350 الف وحدة سكنية وستنجز بناء 50 الف وحدة اخرى حتى نهاية فترة الحكومة الحالية في العام القادم.   

واشار الرئيس روحاني الى ان مشروع "مهر" الوطني للاسكان بدا تنفيذه خلال فترة الحكومتين الـ 9 والـ 10 لبناء 2 مليون و 200 الف وحدة سكنية اكتمل منها في نهاية تلك الفترة 690 الف وحدة واضاف: ان الحكومتين الـ 11 والـ 12 اكملتا بناء مليون و 350 الف وحدة من ذلك المشروع وسيتم اكمال 50 الف وحدة اخرى حتى نهاية فترة الحكومة (حزيران 2021).
رقم : 893450
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