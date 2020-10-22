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الخميس 22 تشرين الأول 2020 ساعة 14:43

الصحة الإيرانية: تسجيل 312 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإيرانية: تسجيل 312 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، عن وفاة 312 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين الى 31 الفا و346 شخصا، في وقت صنفت فيه 30 محافظة بالبلاد باللون الاحمر الذي يعني الحذر الشديد.

وافادت مصادر صحفية أن  وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني اعلنت عن وفاة 312 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين الى 31 الفا و346 شخصا، في وقت صنفت فيه 30 محافظة بالبلاد باللون الاحمر الذي يعني الحذر الشديد.

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل5 الاف و616 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 545 الفا و 286 حالة لغاية الان بينهم 4861 في وضع حرج.

واضافت سادات لاري، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 438 الفا و709 شخصا حتى اليوم.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و599 الفا و554 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 893453
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