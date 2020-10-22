الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية شمال سامراء وشرق الأنبار

نفذ اللواء السابع بالحشد الشعبي ،أمس الأربعاء، عملية امنية استباقية واسعة في مناطق شمال سامراء المقدسة وشرق الانبار.



وافادت مصادر صحفية ان قوة من اللواء السابع شرعت بعملية تطهير وتفتيش واسعة النطاق ابتداء من منطقة العسافية وصولا الى شمال سامراء، مشيرا الى ان قوة أخرى من اللواء بالتعاون مع الفرقة العاشرة بالجيش نفذت بشكل متزامن واجبا استباقيا في جزيرة كرمة الفلوجة شرق الانبار.



واكد ان عملية جزيرة كرمة الفلوجة امتدت من نهر العسافي شمالا الى حدود مدينة سامراء، إضافة الى تفتيش القرى والطرق النيسمية والوديان وجزء مـن المساحات المفتوحة المحاذية لها.