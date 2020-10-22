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الخميس 22 تشرين الأول 2020 ساعة 15:07

الكرملين يؤكد عدم التزام طرفي نزاع قره باغ بالهدنة

الكرملين يؤكد عدم التزام طرفي نزاع قره باغ بالهدنة
أقرت الرئاسة الروسية بعدم التزام الطرفين الأرمني والأذربيجاني في نزاع قره باغ بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن وقف الأعمال القتالية وإعلان هدنة إنسانية في المنطقة.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "حتى الآن لا يمكن تأكيد تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية. للأسف، لا يلتزم طرفا النزاع بها".

وشدد المتحدث على أن روسيا كانت ولا تزال تفعل كل ما بوسعها بغية تحويل الوضع الحالي حول قره باغ إلى مجرى تسوية سياسية، مضيفا: "لا نزال ملتزمين بغياب أي بديل عن التسوية السياسية لهذه القضية".

وردا على سؤال عن إمكانية انضمام تركيا إلى الآليات الدولية الخاصة بتسوية نزاع قره باغ، ذكر بيسكوف أن القرار بشأن مشاركة أي دول ثالثة في مساعي التسوية يعود إلى طرفي النزاع، أرمينيا وأذربيجان.

وقال: "لا يمكن مشاركة أي جهة في تسوية النزاع وجهود الوساطة وانضمامها إلى الآليات القائمة إلا بموافقة كلا الطرفين".
رقم : 893456
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