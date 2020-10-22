الصفحة الرئيسية
0
الخميس 22 تشرين الأول 2020 ساعة 15:40

قناة عبرية : "اسرائيل" تدرك أن ترامب قد يخسر الانتخابات

قناة عبرية : "اسرائيل" تدرك أن ترامب قد يخسر الانتخابات
قالت قناة عبرية انه  بعد "مشاورات أمنية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ، غادر بني غانتس  الليلة الماضية (الأربعاء) في زيارة سريعة تستغرق 10 ساعات للولايات المتحدة".. " حيث أن خلف الكواليس ، هناك تفاهم في إسرائيل ألا يفوز ترامب بالانتخابات في الولايات المتحدة ، وهناك عدد من الأمور العاجلة التي يجب إغلاقها قبل ذلك الحين".

وقالت القناة العبرية 12 أنه تم تصنيف الزيارة على أنها "عاجلة وتضمنت اجتماعين ، أحدهما مع وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر".

واضافت "من بين هذه الأمور الملحة المعلومات الاستخباراتية والتطورات المتعلقة بإيران.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن إسرائيل معنية بتنسيق الأنشطة المشتركة ضدها في المستقبل. الأمر الآخر الذي تم تعريفه على أنه عاجل هو محاولة تسخير حزمة التعويضات التي تحافظ على الميزة النوعية لإسرائيل في المنطقة ، سواء من حيث ما ستحصل عليه إسرائيل أو من حيث ما ستحصل عليه الدول الأخرى".

وانتهى هذا الأسبوع حظر الأسلحة المفروض على إيران ، وبدأت بالفعل التعاون مع كوريا الشمالية وتريد" إسرائيل من الإدارة الأمريكية إنهاء هذا

التعاون" وفقا للقناة العبرية.

وهذا الأسبوع ، سُئل رئيس الموساد في محادثات مغلقة عن كيفية تقدم الاتفاق مع السعودية. أجاب: "هناك جهد كبير جدا في الساحة السعودية ، الكثير من الضغط. دعونا نأمل أن يولد شيئا. يبدو أن السعوديين ينتظرون الانتخابات في الولايات المتحدة لتقديم هدية للرئيس المنتخب".

وقال غانتس قبل مغادرته في زيارة للولايات المتحدة: "سأقوم بمهمة أمنية قصيرة وهامة في الولايات المتحدة حيث سألتقي بوزير الدفاع الأمريكي أسبر ، وسنناقش قضايا أمنية إسرائيلية مهمة للغاية في السنوات المقبلة ".

وتابع "شاهدنا ما حدث امس مع النفق في الجنوب ونعرف التحديات في كل الساحات وسنواصل الاهتمام بدولة اسرائيل سواء في كورونا وفي الامن".
رقم : 893466
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأخطار الداخليّة تهدد الكيان الصهيونيّ.. غانتس يهدد ونتنياهو في موقف حرج!
الأخطار الداخليّة تهدد الكيان الصهيونيّ.. غانتس يهدد ونتنياهو في موقف حرج!
المطبعون يختبؤون خلف أصابعهم...المقدسيون لن يسمحوا للخونة بالوجود بينهم
المطبعون يختبؤون خلف أصابعهم...المقدسيون لن يسمحوا للخونة بالوجود بينهم
22 تشرين الأول 2020
19 عاماً من الحرب.. هل تغادر أمريكا أفغانستان؟
19 عاماً من الحرب.. هل تغادر أمريكا أفغانستان؟
22 تشرين الأول 2020
قطار السلام الأفغاني يتوقف في محطة طهران
قطار السلام الأفغاني يتوقف في محطة طهران
22 تشرين الأول 2020
مناورات الدفاع الجوي الإيرانية تستخدم جيلا جديدا من الأسلحة
مناورات الدفاع الجوي الإيرانية تستخدم جيلا جديدا من الأسلحة
21 تشرين الأول 2020
الشعب قال كلمته.. البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة
الشعب قال كلمته.. البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة
21 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني: تصرفنا تجاه الاتفاق النووي كان مدروسا
الرئيس روحاني: تصرفنا تجاه الاتفاق النووي كان مدروسا
21 تشرين الأول 2020
قائد الثورة يشيد بجهود قوات الأمن الداخلي المبذولة
قائد الثورة يشيد بجهود قوات الأمن الداخلي المبذولة
20 تشرين الأول 2020
المتحدث باسم كتلة صادقون في مجلس النواب العراقي النائب نعيم العبودي
كتلة صادقون النيابية العراقية لـ"إسلام تايمز": إتفاقية سنجار فاشلة
20 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني يؤکد امكانية تجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة
الرئيس روحاني يؤکد امكانية تجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة
20 تشرين الأول 2020
الكاتب والمحلل السياسي العراقي مدير معهد الفرات الدولي للتطوير والتنمية، جليل هاشم البكاء،
محلل سياسي لـ"إسلام تايمز": السفارة الأمريكية ببغداد أكبر منتهك لسيادة العراق
20 تشرين الأول 2020
وزير الدفاع الايراني: لا حوار مع أميركا بشأن منظوماتنا الصاروخية
وزير الدفاع الايراني: لا حوار مع أميركا بشأن منظوماتنا الصاروخية
20 تشرين الأول 2020
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
19 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس