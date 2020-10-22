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الخميس 22 تشرين الأول 2020 ساعة 15:49

انشقاق في صفوف مسلحي 'الحر' ومقتل 3 منهم على يد 'قسد'

انشقاق في صفوف مسلحي
أفادت تنسيقيات المسلحين، عن انشقاق مجموعة مؤلفة من 8 مسلحين من فصائل ما يسمى بـ"الجيش الحر" الموالية لتركيا وذهابها باتجاه مواقع "قسد" قرب قرية الأسدية بريف الحسكة الشمالي الغربي.

واضافت التنسيقيات ان 3 مسلحين قتلوا من فصائل "الجيش الحر" الموالية لتركيا، إثر عملية تسلل نفذها مسلحون من "قسد" إلى محارسهم، في قرية الغشقة بالقرب من بلدة العالية جنوب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، ليلة أمس.

وكانت القوات التركية وفصائل "الجيش الحر" الموالية لها قد داهمت يوم أمس الاربعاء، قرية الريحانية في ريف رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، وأطلقت النار على سيارات في محيط القرية، أثناء بحثها عن مطلوبين، وسط استياء كبير بين الأهالي من عمليات مداهمة المنازل المتكررة في المنطقة، دون مراعاة لحرمات المنازل.

من جهتهم، هدّد مسلحو "قسد" بمدينة الدرباسية بريف الحسكة الشمالي المدرّسين الذين يقدّمون دروسا خصوصية للطلبة الاكراد بمناهج التعليم الأساس التابعة لوزارة التربية السورية، هددوهم بعقوباتٍ قاسية ودعوهم إلى ضرورة الابتعاد عن هذه المناهج، لإجبار الطلبة على الالتحاق بمدارس "الإدارة الذاتية الكردية" التابعة لـ "قسد".
رقم : 893468
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