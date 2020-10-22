مقاتلات القوة الجوية تنفذ اجراءات تكتيكية ودفاعية في مناورات الدفاع الجوي

اعلن قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد طيار عزيز نصير زادة بان مقاتلات القوة الجوية نفذت اجراءات تكتيكية ودفاعية في مناورات الدفاع الجوي المشتركة "المدافعون عن سماء الولاية 99".



وقال العميد طيار نصير زادة في تصريح له اليوم الخميس: ان القوة الجوية للجيش كانت لها في هذه المناورات مشاركة مؤثرة في اطار دورين كقوة هجومية واخرى دفاعية.



واضاف: ان الطائرات الحربية المقاتلة والاعتراضية للقوة الجوية للجيش قامت في اطار قوة هجومية بتنفيذ اجراءات تكتيكية ودفاعية جوية ضد اهداف برية، حيث شاركة طائرات "اف 4" و"اف 14" وطائرات مسيرة بتنفيذ العمليات في هذه المرحلة من المناورات.



واوضح بان 4 قواعد جوية للجيش شاركت في تنفيذ هذه العمليات وهي "نوجة" في همدان و"الشهيد بابائي" في اصفهان و"الشهيد لشكري" في مهرآباد بطهران و"الشهيد دوران" في شيراز.



واكد ضرورة مشاركة القوة الجوية للجيش في جميع المناورات وقال: ان هذه هي المناورات الثانية التي تشارك فيها القوة الجوية للجيش في العام الجاري وستكون التالية هي مناورات "ذو الفقار 99" المشتركة.