محسن رضائي: بايدن يسعى لفرض الاتفاق النووي 2 و 3 على ايران

علق امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي على تصريح بايدن حول اعادة اميركا الى الاتفاق النووي في حال انتخابه رئيسا، معتبرا ان اميركا تسعى لفرض الاتفاق النووي 2 و 3 على ايران.



وقال رضائي في تصريح له اليوم الخميس: ان بايدن يقول بانه لو اصبح رئيسا فانه سيعيد اميركا للاتفاق النووي ولكن على الايرانيين القبول بالاتفاق النووي 2 و 3 اي تحديد مدى صواريخم وان لا يتواجدوا في المنطقة وفي حال قبولها بهذه الشروط فانهم سيزيلون الحظر.



وفي الرد على سؤال حول قول البعض بان ايران ترجح فوز بايدن في انتخابات الرئاسة الاميركية قال: ان القضية الاساس هي الغاء الحظر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وان ترامب وبايدن ليس لديهما اي مقترح جديد لهذا الامر.



وحول مدى الثقة بالتوصل الى اتفاق محتمل مع اميركا في ضوء تجربة الاتفاق النووي قال: ان الشعب والدولة في الجمهورية الاسلامية الايرانية لا يثقان بعد الان باي كلام وحديث لا يستند الى رصيد عملي. اننا لا نفكر سوى بالعمل.